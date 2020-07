‘De haven van Stavenisse moet weer gaan bruisen’

Tholen – De gemeente Tholen moet volgens Jaap Hage van de ChristenUnie geen genoegen nemen met het verlies van de haven van Stavenisse. De gemeente steekt al jaren zo’n 15.000 euro per jaar in de jachthaven, maar ziet daar niets van terug. Volgens de Christen Unie is het tijd voor actie, zodat de haven zwarte cijfers gaat schrijven.

Het grote nadeel van de haven is de keersluis. Die is aangelegd om hoge waterstanden tegen te houden, maar beperkt tegelijkertijd het in- en uitvaren van grotere boten met een grotere diepgang. Want onderdeel van die keersluis is een drempel. Dat weet ook de gemeente, maar die legt zich erbij neer. “De watersporter moet over het algemeen al zoeken naar voldoende tijd om te varen, dit zorgt alleen maar voor verdere beperkingen.” Maar dit is te makkelijk, vindt CU-fractievoorzitter Hage. (Omroep Zeeland)