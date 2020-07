SKS kampioenschap skûtsjesilen bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

SNEEK – Het SKS kampioenschap skûtsjesilen is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op deze lijst staan inmiddels meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien, dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan, zegt de SKS op haar website. Plaatsing op deze Inventaris Immaterieel Erfgoed is de landelijke erkenning zoals die is geratificeerd door Unesco. Het is behalve een belangrijke erkenning op zich tevens het voorportaal voor verwerving van de wereldwijd erkende status als Unesco Werelderfgoed. (www.sneekernieuwsblad.nl, www.skutsjesilen.nl)