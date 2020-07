Nieuwe showroom Smelne Yachtcenter maakt het plaatje compleet

Persbericht

Drachten – Voor wie op zoek is naar een motorboot is de nieuwe showroom van Smelne Yachtcenter in Drachten echt een walhalla. In een mooie lichte ruimte glimt een diversiteit aan motorjachten je tegemoet en kun je op je gemak rondkijken en wegdromen. Het voelt als een Hiswa of Boot Holland in het klein. Het totale aanbod in buitenhaven en overdekte haven omvat zo’n 70 schepen. Zie je iets dat je aanspreekt, dan stap je aan boord en neem je je tijd om alles rustig te bekijken en op je in te laten werken.

Jachtmakelaars Henk van der Velde en Kees Kaptijn zijn de verbindende schakel tussen verkoper en koper. Trots laten ze het gevarieerde aanbod zien in de nieuwe showroom. Er liggen boten van 8 meter, maar ook van 15. Zowel van polyester als staal, van verschillende bouwers en werven. En ook de prijskaartjes laten flinke verschillen zien: er zijn ‘bootjes’ van 15.000 euro maar ook luxe jachten van drie ton. “Toch is er één ding dat al deze boten gemeen hebben”, zegt Henk. “En dat is kwaliteit. Smelne heeft een naam hoog te houden en daarom verkopen we alleen motorboten die aan onze kwaliteitsstandaard voldoen.”

Voordat Henk van der Velde en Kees Kaptein bij Smelne kwamen, werkten ze beiden al jarenlang in de jachtmakelaardij. Respectievelijk hebben ze ruim 26 en 10 jaar ervaring in het vak en in die jaren deden ze veel kennis op en creëerden ze een waardevol netwerk. Kortom, ze weten waar ze het over hebben.

Alles in eigen huis

Wat maakt Smelne Yachtcenter nu anders dan andere jachtmakelaars? Kees, sinds een jaar bij Smelne Yachtcenter: “Wat Smelne bijzonder maakt is dat we alle voorzieningen in eigen huis hebben. Stel dat je in de showroom een boot naar je hart vindt. Dan maken we een afspraak en kunnen wij de betreffende boot met onze eigen botenlift te water laten voor een uitgebreide proefvaart. En stel dat je denkt: ja, dit is hem, maar dan wel rood in plaats van blauw en met een nieuw teakdek en een hekschroef. Dat kan allemaal hier op de werf gedaan worden. Bijna driekwart van de mensen die bij ons een boot koopt wil iets laten aanpassen, uiteenlopend van bijvoorbeeld de installatie van navigatieapparatuur tot een complete refit. Daarvoor hoeven we niet door te verwijzen naar externe partijen. We weten dus zeker dat de klant het precies krijgt zoals hij het verwacht. En natuurlijk helemaal volgens onze normen.”

Ook Henk roemt het totaalpakket: “Ja, we zijn een jachtmakelaardij. Maar daarnaast zijn we ook een werf en een jachthaven. We hebben een showroom, onderhoudswerkplaatsen, een overdekte marina, een winterstalling en een buitenhaven. En als vanouds hebben we een nieuwbouwwerf, waar nog steeds een klein aantal nieuwe Smelne motorjachten gebouwd wordt. Ik werk hier nu ruim vijf jaar en vind het elke keer geweldig om de wens van de klant van A tot Z te kunnen verwezenlijken.”

Nieuwe koers

Elf jaar geleden begon directeur-eigenaar Wypke Veenje met de transitie van nieuwbouwwerf naar een all round yachtcenter. “Dat bleek een goede koers”, zegt hij. “Smelne staat al meer dan 50 jaar bekend om haar kwalitatieve schepen en daar geven we als jachtmakelaardij een extra lading aan door verkoop en aankoop bij elkaar te brengen. Henk en Kees zitten niet stil; het aanbod is gevarieerd en de verkoop loopt goed. Wij hebben de indruk dat bezoekers door de corona-crisis veel minder adressen af gaan en zich veel gerichter oriënteren op één adres. Motorbootvaren is onverminderd populair en kopers weten de weg naar Smelne goed te vinden.”

