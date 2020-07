Trailerhelling Jistrum vanwege drukte niet meer vrij toegankelijk

JISTRUM – De trailerhelling van Jistrum kan in het vervolg alleen nog gebruikt worden door inwoners van het dorp zelf. “Hij is afgesloten met een slagboom en alleen Jistrumers kunnen een sleutel krijgen,” vertelt Hylke Westra, penningmeester van de Jistrumer watersportvereniging d’Âld Feart. De maatregel was nodig omdat te veel mensen uit naburige dorpen de trailerhelling gingen gebruiken.

“Daar is deze locatie, aan het eind van de smalle, doodlopende Marwei, niet op berekend,” stelde het bestuur vast.

“Er is maar een kleine parkeerplaats bij onze haven. Als veel mensen van buiten het dorp de trailerhelling gebruiken, is die veel te klein. Er ontstonden gevaarlijke situaties en zelfs schade.” (www.actiefonline.nl)