Speciale expositie in IJmuider Zee- en Havenmuseum met schilderijen van Willem Eerland en scheepsmodellen

IJmuiden – Door corona moest het Zee en Havenmuseum in IJmuiden zijn deuren sluiten. De geplande expositie naar aanleiding van SAIL Amsterdam, het evenement dat ook niet door kan gaan, is er in aangepaste vorm alsnog gekomen. Vrijdag 3 juli vond de opening plaats.

Op 2 februari opende Josien Damen, zelf kunstenares en vrouw van Kommer Damen van Damen Shipyards, daar de expositie ‘Willem Eerland met schepen in IJmuiden’. De bedoeling was dat de expositie door zou lopen tot medio juni, waarna die opnieuw ingericht zou worden met het oog op SAIL Amsterdam. Door corona moest het museum sluiten en gaat ook SAIL Amsterdam niet door.

Het bestuur van het museum besloot daarom, door middel van scheepsmodellen en de schilderijen van Willem Eerland, een eigen SAIL te houden. Op 3 juli opende Florian Vreeburg, directeur van KVSA in IJmuiden, in het bijzijn van een beperkt aantal gasten de expositie ‘SAIL IJmuiden’. (binnenvaartkrant.nl, Willem Eerland, www.zeehavenmuseum.nl)