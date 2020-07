Politie in Zwartsluis doet forensisch onderzoek op ‘omgedoopte’ boot

Zwartsluis – De politie doet onderzoek naar een gestolen boot die vandaag teruggevonden is aan het Steenwijkerdiep. Het plezierjacht is gestolen uit de haven bij De Piepertkolk in Zwartsluis, vermoedelijk gebeurde dat afgelopen zaterdag op zondagnacht.

Zondag is de boot aangelegd aan De Arembergergracht nabij Belt Schutsloot. Het vaartuig viel op bij voorbijgangers omdat het erg slecht was aangelegd. Mensen uit Zwartsluis legden de boot extra goed vast die zondagmiddag. Omdat de boot zo slecht was vastgemaakt had de persoon uit Zwartsluis een bericht op Facebook geplaatst. “We wilden de eigenaar

vinden zodat hij of zij de boot beter vast kon maken", vertelt de persoon aan Zwartsluis Actueel. Zondagavond lag de boot al niet meer aan de Arembergergracht. Een dame uit Belt Schutsloot vertelt aan onze verslaggever dat ze zondagavond nog twee mensen in de boot zag zitten.