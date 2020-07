Athene – De Griekse zeilbond eist in een rechtszaak tegen voormalig windsurfkampioen Nikos Kaklamanakis een schadevergoeding van 100.000 euro wegens laster. De inmiddels 51-jarige Griek sprak in november in het Griekse parlement vrijuit over het verspillen van overheidsgeld door de Griekse zeilbond. De organisatie eiste opheldering van de huidige coach, maar kreeg geen antwoord van hem. (Dagblad van het Noorden)

