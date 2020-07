Volgende generatie Vandersmissen brengt Drascombe ‘Pride of the Fleet’ weer in de vaart

Utrecht – Hans Vandersmissen is een van de bekendste zeilers van Nederland. Misschien niet voor de jongere generatie zeilers, maar menig boordbibliotheek bevat in ieder geval één boek van ‘Smis’. Met zijn kleine Drascombe genaamd Pride of the Fleet beleefde hij grote avonturen. Zonder motor en zonder moderne elektronica voer hij op de Nederlandse wateren, en stak hij ook de Noordzee over.

Na het overlijden van Vandersmissen in 2009 werd het stiller rond ‘Pride’. Zoon Victor (30) zette het bootje zeven jaar geleden op de kant; er was geen tijd en geld meer. De afgelopen drie jaar viel alles samen. Met zijn vriendin stak hij de handen uit de mouwen en eindelijk vaart het stukje maritieme historie weer. En hoe! We spraken met Victor vlak voor zijn eerste vakantie met Pride of the Fleet in jaren. (Zeilwereld)