Rotterdam, Alicante (Spanje) – Een ASR-klant schakelde in 2014 een makelaar van het European Yachting Network in om zijn Spaanse jacht te verkopen. Die vervalste zijn handtekening, verkocht de boot aan een Zweed en liet de opbrengst op zijn eigen rekening storten. Het jacht wordt weer teruggevonden met schade, maar ASR houdt de hand op de knip. Van verduistering was volgens de verzekeraar geen sprake. De rechtbank in Rotterdam vindt van wel. (Amweb, rechtspraak.nl)

