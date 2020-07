Vooral jachthaven van Terschelling vanwege coronamaatregelen eerder ‘vol’ dan andere jaren

Haarlem – Het wordt een druk hoogseizoen in de Waddenhavens, waar door corona maar een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar is. We doen een rondje langs de grootste havens, om te kijken hoe het zit met de bezettingsgraad.

De maximale bezettingsgraad van de jachthaven van Terschelling is op dit moment zo’n 50%. 200 van de 400 ligplaatsen zijn daar beschikbaar en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. Havenmeester Evert van Leunen legt uit: “Door de corona-maatregelen mag momenteel maximaal dubbel afgemeerd worden. Normaal in het hoogseizoen is dat vier of vijf dik, en dat maakt precies het verschil tussen 200 of 400 boten die we kwijt kunnen.” (Zeilen)