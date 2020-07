Succesvolle start van eerste 2020 fiets-vaarvakanties van Boat Bike Tours

Persbericht

Amsterdam – Maandenlang was er een gapende leegte in de verder levendige toeristenhaven van Amsterdam. Nu keert het leven op de kades langzaam terug: de hotelschepen van Boat Bike Tours mogen als eerste weer varen na de uitbraak van het Coronavirus. Samen met de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) is er een goed doordacht veiligheidsprotocol opgesteld. Aan de hand hiervan zijn op 20 juni/ eind juni de eerste reizen begonnen, met kleine reisgezelschappen en voldoende ruimte aan boord. De conclusie: een overweldigend succes! De touroperator en de gasten aan boord zijn uitermate tevreden.

Protocol garandeert veiligheid van gasten

Boat Bike Tours organiseert reizen waarbij gasten overdag op de fiets de omgeving verkennen en overnachten op een comfortabel hotelschip. Directeur Jan Timmermans legt uit hoe de touroperator weer groen licht kreeg voor zijn tours: ‘Nadat we onze reizen in het voorjaar moesten annuleren vanwege de Corona-uitbraak, hebben we niet stil gezeten. We hebben een protocol ontwikkeld voor onze reizen, waarmee we voldoen aan alle overheidsregels en ervoor zorgen dat onze gasten veilig kunnen reizen. We zijn enorm trots dat de reizen de eerste weken zo goed zijn verlopen.’

Dat schepen van Boat Bike Tours als eersten het water op mogen, is mede te danken aan het feit dat ze verschillen van reguliere riviercruiseschepen. ‘We reizen met kleinere groepen. Zo kunnen we beter zien wat er aan boord gebeurt’, legt Jan Timmermans uit. ‘Bovendien zijn onze activiteiten heel anders dan op reguliere riviercruiseschepen. De gasten zijn eigenlijk de hele dag buiten actief.’

Ontspanning en vakantie, ondanks de regels

De ontwikkeling van het Corona-protocol heeft dus zijn vruchten afgeworpen: dit werd meteen duidelijk bij de eerste reizen van de afgelopen weken. ‘Onze gasten, de meesten afkomstig uit Duitsland, genieten enorm van hun vakantie en zijn helemaal in de wolken. Ik weet zeker dat ze thuis alleen goede dingen zullen vertellen’, zegt reisleider Francien van der Lee onderweg.

‘We moeten ons allemaal aan een aantal regels houden, maar dat doet niets af aan de positieve stemming aan boord. Het is gezellig, ook al houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar. Je hoeft eigenlijk maar een paar kleine dingen anders te doen dan anders. Verder kunnen onze gasten gewoon ontspannen en zoals altijd op vakantie gaan’, vult haar collega Ilse Janneman aan.

Enthousiaste reacties van de gasten

De positieve opmerkingen van de gasten laten er geen twijfel over bestaan ​​dat ze enorm hebben genoten van deze eerste vakantie na de intelligente lock-down: ‘We waren de eerste gasten die ondanks Corona de reis maakten en we kunnen deze tour ten zeerste aanbevelen! Mede door de extra hygiënemaatregelen voelden we ons te allen tijde veilig, zonder ernstig belemmerd te worden. Een heerlijke week!’ Meneer en mevrouw Werthmann over de Sail & Bike Tour Waddenzee

‘De eerste reis onder Corona-regels was gewoon geweldig! De nieuwe richtlijnen werden altijd in alle opzichten gevolgd, zowel door de bemanning en reisleiders als door de medereizigers. In vergelijking met een bezoek zeven jaar geleden, was Amsterdam ‘leeg’ en voelde het goed. Het was de juiste beslissing om de reis te maken!’ Matthias Bayer op tour door het Groene Hart

