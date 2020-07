Emotionele finish bij elfstedentocht voor zonneboten: “Het was een verschrikkelijke week”

Leeuwarden – Drie zonneboten hebben deze week de elfstedentocht volbracht. Dat is met het weer van de afgelopen week met recht een topprestatie te noemen.

Voor de deelnemers was het niet makkelijk. Ze moesten vaker wisselen, omdat ze veel last hadden van de kou, Het was ook een test voor het materiaal. In Dokkum waren er donderdag al problemen met één van de boten. En op 300 meter voor de finish ging het weer mis. De motor van een andere boot hield er mee op. Die moest over de finish gesleept worden. (Omrop Fryslan)