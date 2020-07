Stichting WadDuurzaam bouwt zeiljacht Ecolution van wijlen Wubbo Ockels dankzij Waddenfonds nu om tot waterstofschip

Lauwersoog – Op weg naar een vloot die volledig op waterstof vaart, deed Lauwersoog afgelopen week goede zaken. Een flink deel van de Waddenfonds-subsidie voor het programma Green Shipping Waddenzee landde in de haven. De Ecolution wordt als eerste een waterstofschip.

Exact tien jaar nadat de Ecolution op 16 juli 2010 kennismaakte met het water, begint voor het duurzaamheidsproject van de inmiddels overleden Wubbo Ockels een nieuw avontuur. Dankzij de subsidie van het Waddenfonds is er financieel geen beletsel meer om de Ecolution om te bouwen tot waterstofschip. ,,Dit is een doorbraak’’, zegt Albert Keizer van NG Shipyards in Lauwersoog. (Dagblad van het Noorden, www.ngshipyards.com, www.wadduurzaam.nl)