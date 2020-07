Vaartuigen niet aan te slepen, maar een botenkerkhof dreigt

LAGE ZWALUWE – Niet met een mondkapje op in een volgepakt vliegtuig naar een Costa, maar op een bootje je eigen land verkennen. Goed idee, vindt half Nederland. Nieuwe en tweedehands boten zijn dan ook niet aan te slepen.

Begin dit jaar konden booteigenaren hun sloepen en jachten aan de straatstenen niet meer kwijt. Steeds meer boten gingen verloren op het botenkerkhof of op de bodem van de haven. Maar toen bracht corona in het zonnige voorjaar het besef dat het water nog de vrijheid en ontspanning gaf waar zoveel mensen naar snakten. En dus werden er plotseling weer boten gekocht, ook door twintigers en dertigers. Een positieve ontwikkeling in de vergrijsde watersport, vindt ook Crezée, mede-eigenaar van Crezée Watersport. “Veel jonge mensen kopen nu een boot en gaan daarmee hun woongebied verkennen.” (BN/deStem)