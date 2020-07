Veel schippers traditionele zeilvloot niet blij met versoepeling maatregelen voor dagtochtjes

Leeuwarden – De versoepeling van de coronamaatregelen voor skûtsjes en andere historische zeilschepen worden door veel schipper niet met blijdschap ontvangen. Volgens woordvoerder Eelke Dijkstra van De Hollandsche Zeilbloot, dat al weken actievoert om het varen met de bruine vloot veilig te stellen, kan het grootste deel van de schepen nog niet los.

De zeilschepen mogen weer met volle bezetting dagtochtjes maken. Het zeilen op deze schepen wordt gezien als sport, en daarom hoeft er geen anderhalve meter afstand gehouden te worden. Maar er zijn nog wel beperkingen, zo moeten mensen in het roef wel een mondkapje op.

“Voor de dagtochtschepen is het prachtig, die kunnen 100 procent los. Maar dat is ongeveer 5 procent van onze branche”, zegt Eelke Dijkstra. De andere 95 procent verzorgt volgens hem tochten van meerdere dagen en mensen slapen dan ook aan boord. “En daar is nog geen oplossing voor”, zegt Dijksta.

“Dan moeten mensen toch in een hut slapen, met zijn tweeën, waar de anderhalve meter niet gehouden kan worden. En ook in het dagverblijf, waar ze eten, geldt de anderhalve meter nog. Dan kan je ongeveer een derde van de mensen meenemen en dat is lang niet rendabel.” (Omrop Fryslan)