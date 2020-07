Test slimme plasticvanger op de Belgische Schelde

Temse (België) – Camera’s op de brug van Temse detecteren drijvend afval, en een zelfvarend bootje leidt het vervolgens naar een trechter.

De plasticvanger bestaat uit twee delen: een vaste, drijvende trechter en een mobiele, zelfvarende boot. De trechter vangt afval op via twee grote drijvende armen. De boot gaat af op plastic dat niet vanzelf in de trechter terechtkomt, en leidt het alsnog naar de verzamelplek. Zo hoeft de Schelde niet over de volledige breedte worden afgesloten en kunnen er nog schepen passeren.

De plasticvanger is een testproject in opdracht van De Vlaamse Waterweg. DEME wil samen met onderzoekers van de UAntwerpen de efficiëntie van de plasticvanger evalueren. (www.eoswetenschap.eu)