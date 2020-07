Bootjes verhuren in de coronacrisis: “Mensen omarmen Friesland weer”

Terkaple (Friesland) – De Duitse huurders is hij kwijt, nu de coronacrisis zorgt voor onzekerheid, maar de boten die normaalgesproken aan de steiger liggen bij zijn verhuurbedrijf in Terkaple, zijn allemaal weg. Manfred Gubbels is er blij mee. “De eerste zes weken waren dramatisch.”

Gubbels heeft meer dan 20 jachten, en ook een aantal kleinere zeilboten. Die zijn nu allemaal weg, zegt hij. “De kom is leeg. Normaalgesproken ligt het hier vol met boten.”

Het is hard nodig, zegt hij, dat er weer wat geld binnenkomt, want in de eerste zes weken van de crisis waren er geen klanten. “Zero. Nul. Als de bruggen niet draaien, en als de douches en toiletten dicht blijven, dan heb ik een probleem.”

Nog niet alles is weer normaal, zegt Gubbels. Hij mist nu de Duitsers. “We hebben dit bedrijf al meer dan 40 jaar, en we hebben een grote groep vaste klanten die altijd terug komen. De klanten uit Duitsland zijn er nu niet. Daar is nu de Nederlandse klant voor teruggekomen, die nu hopelijk Fryslân weer herontdekt. (Omrop Fryslan, ‘Waarom vliegen als je een boot hebt?’ – Leeuwarder Courant)