Reddingsdienst IJsselmeer constateert minder waterplanten en minder hulpverleningen met waterplanten als bron van problemen

Edam – In 2020 blijkt op het Markermeer en de Randmeren veel minder wier te groeien dan voorgaande jaren. In eerdere jaren was rond begin juli de groei van wier bijna op haar hoogtepunt. Ondanks een erg warme maand juni is er nog vrijwel geen groei van wier gesignaleerd op het hele Markermeer, Gouwzee en de Randmeren. De oorzaak hiervan blijft onduidelijk.

Waar de directeur van de organisatie Gastvrije Randmeren in een artikel in het AD eerder stelde dat het dit jaar nóg gevaarlijker is voor de watersport, omdat de planten slecht zichtbaar zijn maar er wel zijn, stelt Reddingsdienst.com dat dit niet blijkt uit haar eigen getallen. Woordvoerder Langeveld: “In eerdere jaren hadden wij rond deze tijd in het jaar tientallen hulpverleningen uitgevoerd aan vaartuigen die in problemen waren gekomen door waterplanten. Dit jaar staat de teller op slechts enkele. Niet alleen de groei van de waterplanten blijft uit, ook de overlast die zij normaal gesproken veroorzaken blijkt uit onze getallen dit jaar bijna non-existent.” (www.reddingsdienst.com)