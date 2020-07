Onderwatermaaien in de Belterwijde: ‘Weg met dat onkruid!’

Wanneperveen – Bootjesbezitters in de regio en de leden van de zeilvereniging Belterwiede zullen een zucht van verlichting slaken nu er sinds deze week eindelijk waterplanten gemaaid worden op de Oostelijke Belterwijde in Wanneperveen. Geen lange, groene slierten Fonteinkruid meer in de schroef of zwaard van de boot.

Het is een precies werkje, want er mag niet dieper dan 60 centimeter boven de bodem worden gemaaid om het kranswier, dat de wildgroei onder water nog enigszins in bedwang houdt, niet te beschadigen. (deStentor)