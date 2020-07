Leeuwarden – Van 14 tm 19 juli is SPAR varend on tour in Friesland met tussenstops in Leeuwarden, Woudsend en Franeker. Met deze eerste varende 1-persoonswinkel van Nederland kan SPAR vakantiegangers en dagjesmensen op het water snel en gemakkelijk voorzien van lekker en gezond eten en drinken.

Bovendien kunnen watersporters en recreanten online hun ‘bootschappen’ bestellen, die dezelfde dag in de haven worden bezorgd door lokale SPAR ondernemers. (agf.nl)