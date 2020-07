Nieuwe brochure Staande Mast Route 2020

Utrecht – De brochure van de Staande Mast Route is vernieuwd. Wil je deze zomer de route, of een deel van de Staande Mast Route varen dan is het belangrijk om jouw reis goed voorbereid. In de brochure vind je onder andere praktische informatie over de belangrijkste tijden om de tocht te starten en een deeltraject binnen 24 uur te kunnen varen, over de route zelf en telefoonnummers van bedieningsposten en verkeerscentrales.

De Staande Mast Route is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of een opbouw van meer dan 6 meter. De vaarroute loopt van Breskens in het zuiden via Amsterdam en het IJsselmeer tot Delfzijl in het noorden en biedt zo een doorgaande route door heel Nederland. De Staande Mast route wordt bevaren door zowel beroepsvaart als de recreatievaart en is een veilig alternatief voor de tocht buitenom over de Noordzee.

Het Watersportverbond spant zich, samen met diverse partners, actief in om de Staande Mast Route in stand te houden. Daarom zitten wij als adviseur bij het Staande Mastroute-overleg van de vaarweg- en objectbeheerders van de route, zodat recreanten en watersporters nu én in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de route.

Meer informatie Watersportverbond en de brochure Staande Mast Route 2020 (PDF)