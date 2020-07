Volgende Ocean Race een jaar uitgesteld en nu van oktober 2022 tot zomer 2023

Alicante (Sapnje) – De volgende Ocean Race met een oorspronkelijk geplande start in oktober 2021, is een jaar uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat de race zal starten in oktober 2022, nog steeds in Alicante en in 2023 zal finishen in het Italiaanse Genua.

De coronapandemie wordt opgevoerd als de reden van de gewijzigde data. De gecontracteerde etappeplaatsen – waaronder Scheveningen – blijven volgens de organisatie dezelfde. Men ‘studeert’ nog op de mogelijkheden voor een Europese race in de zomer van 2021. (Ocean Race)