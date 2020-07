Professioneel navigatieprogramma WinGPS Inland geschikt voor de grotere pleziervaart, de binnenvaart, en kustvaart

Persbericht

Heeg – Kent u WinGPS Inland al? Dit professionele navigatieprogramma hebben wij speciaal ontwikkeld voor de binnenvaart en is ook uitermate geschikt voor de grotere pleziervaart en kustvaart. Met deze uitgebreide routeplanner heeft u een compleet professioneel navigatiesysteem voor aan boord. Wij vertellen u graag meer hierover in deze mail.

AIS-transponder programmeren

Het wijzigen van de actuele bestemming en lading in uw AIS Klasse A kan eenvoudig en snel worden geprogrammeerd via WinGPS Inland op uw laptop of boord-PC. Met de speciale AIS-knoppenbalk kunt u snel uw AIS-instellingen bekijken en direct aanpassen.

iENC gebruiken

Creëer een zeer compleet kaartbeeld door de iENC, gratis kaarten van de Europese binnenwateren, te combineren met onze eigen DKW-kaarten. Deel deze geheel naar wens in, met behulp van de S57-instellingen in WinGPS Inland voor een mooi en rustig kaartbeeld.

Routes uitzetten en varen met actuele scheepvaartberichten

Zet eenvoudig een route uit door uw eindbestemming op te geven en er wordt door WinGPS Inland een route gepland vanaf uw GPS-positie, rekening houdend met de afmetingen van uw schip, de bruggen, sluizen en waterwegen. Bij meerdaagse routes kunt u aangeven welke uren/dagen u wel en niet wilt varen, zodat u in één oogopslag ziet waar u bent tijdens bijvoorbeeld de rusttijden.

Door de scheepvaartberichten te downloaden worden de actuele stremmingen op de kaart getoond en kunt u de route zo nodig aanpassen.

Scheepsprofielen

Of uw schip beladen of onbeladen vaart kan nogal schelen in de snelheid, diepgang en verbruik van diesel. Met WinGPS Inland kunt u verschillende profielen opslaan, die u eenvoudig kunt selecteren zodra u een route gaat plannen of gaat varen. Hierdoor krijgt u direct een reëel beeld van de aankomsttijd, duur, afstand en het verbruik van de mogelijke route.

Zones markeren

Met behulp van de ‘alarmzones’ in WinGPS Inland kunt u zelf gebieden markeren op de kaart. U kunt hierbij aangeven of u er dan wel, of juist niet, in mag varen. Gaat u buiten de aangegeven lijnen van de alarmzone, dan gaat er een zicht- en hoorbaar alarm af. Ideaal tijdens bijvoorbeeld het baggeren, storten, zoeken naar een drenkeling of bij het aangeven van voor u niet toegankelijke gebieden.

Bestel nu WinGPS Inland

Het navigatieprogramma WinGPS Inland kost eenmalig €499,- excl. BTW. Dit is inclusief de WinGPS-updates gedurende het eerste kalenderjaar.

Of upgrade vanaf WinGPS 5

Bent u al in het bezit van WinGPS 5 Pro of Voyager (2017, 2018 of 2019)? Dan heeft u de mogelijkheid om voordelig te upgraden naar WinGPS Inland. U krijgt €200,- korting op de aanschafprijs van WinGPS Inland.

Meer informatie www.stentec.com