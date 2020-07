Wel een heel bijzonder skûtsje op het water van het Pikmeer bij Grou

Grou – Het SKS-skûtsjesilen gaat dit jaar vanwege corona niet door, maar dat betekent niet dat de schippers de boten laten stilliggen, Het evenement zou anders zaterdag officieel beginnen en daarom gaat een aantal skûtsjes wel het water op, waaronder het bijzondere skûtsje van oud-schipper Anne Tjerkstra.

Het skûtsje is, met een lengte van twee meter, net groot genoeg voor Tjerkstra om alleen in te zitten. Maar dat is niet alles; de intentie van Tjerkstra was om het skûtsje te gebruiken als doodskist. “De bedoeling was dat ik met dit skûtsje het crematorium in zou gaan, maar de kinderen zijn het er niet mee eens. Ze vinden het skûtsje veel te mooi.” (Omrop Fryslân)