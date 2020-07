Coronasloepen niet aan te slepen en er is bovendien nauwelijks plek voor in de jachthavens

Veluwemeer – Het is momenteel drukker dan ooit op en langs de randmeren. Door de coronacrisis gaan de bootjes als warme broodjes over de toonbank en de havens zitten bommetjevol. ,,Ik hoop dat we die mensen kunnen behouden voor de watersport.’’

Havenmeesters van jachthavens langs de Veluwse randmeren spreken van een ‘enorme’ toename van het aantal boten, met name de kleinere tot een meter of zeven lang. ,,Over de honderd procent’’, schat havenmeester Maarten Krommedijk van jachthaven De Zuidwal aan het Nijkerknauw. (deStentor)