Rechter buigt zich over conflict rond Willem Endstra-schip dat illegaal in Slochterhaven ligt

Slochteren (Midden-Groningen) – De Groninger rechtbank buigt zich donderdag over het conflict rond de boot die illegaal in de Slochterhaven ligt. Het verwaarloosde schip – ooit in eigendom van crimineel vastgoedmakelaar Willem Endstra – is half gezonken en lekt olie. Om verspreiding te voorkomen heeft de brandweer een drijver rondom de boot in het water gelegd.

Huidig eigenaar Harko Kempinga is tegen de handhavingsprocedure van de gemeente Midden-Groningen in verweer gekomen. De gemeente sommeerde hem eerder onder dreiging van een last onder dwangsom de boot te verwijderen. Zo niet, dan zou de boot op kosten van de eigenaar worden weggehaald. Het ultimatum verliep afgelopen week, maar de boot ligt er nog steeds.

Kempinga is ziek en verbleef langere tijd op de boot. Hij ziet geen mogelijkheid de boot weg te halen. Omdat de aggregaat van de boot stuk is, vertrok Kempinga naar huis. De boot liet hij liggen. (DvhN)