Ook in opspraak geraakte BN’ers op boot van zeiler Hans Bouscholte in SBS programma ‘Alle hens aan dek’

Amsterdam – BN’ers kunnen alles, dus ook zeilen. Met die gedachte stuurt SBS 6 komend seizoen een groep sterren de zee op in de nieuwe realityreeks ‘Alle hens aan dek’.

Onder leiding van voormalig Volvo Ocean Race schipper Hans Bouscholte wagen vijf bekende Nederlanders zich maar liefst drie weken aan boord van zeilschip King’s Legend. Zonder enige ervaring moeten ze dienen als de bemanning van het schip terwijl ze een oceaanroute afleggen: van Las Palmas recht door de Atlantische Oceaan met als eindbestemming Nederland.

Het gaat om schaatsheld Rintje Ritsma, de gewezen Chateau Meiland-ster Caroline van Eeden, actrice Imanuelle Grives (in Belgiƫ veroordeeld voor handel in drugs (..)), terwijl Flikken-icoon Victor Reinier eveneens een commercieel uitstapje waagt. Grote verrassing is de meermaals in opspraak geraakte marinier Marco Kroon. (Televizier, www.welingelichtekringen.nl)