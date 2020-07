Nieuwe specialist in elektrisch aangedreven speedboten EnergyBoats importeur van foilende Candela en RS Pulse Ribs

Persbericht

Katwijk aan Zee, Woerden – EnergyBoats.com is de nieuwe online thuishaven voor elektrisch varen. Ingegeven door de energietransitie en de toenemende vraag naar en interesse in elektrisch varen, is EnergyBoats ontstaan. EnergyBoats is gespecialiseerd in 100% elektrisch aangedreven boten.

EnergyBoats neemt elektrische motor als uitgangspunt

De ontwikkelingen met betrekking tot elektrisch varen gaan hard. Veel merken zijn er mee bezig en komen met elektrische varianten. Velen pakken een bestaande boot en bouwen daar een elektrische motor in. EnergyBoats is echter van mening dat je het andersom moet doen. Zo werkt EngeryBoats uitsluitend samen met botenbouwers die de elektrische motor als uitgangspunt nemen en daar een boot omheen ontwerpen.

Modellen

EnergyBoats mag zich op dit moment reeds trots ambassadeur noemen van een tweetal toonaangevende merken: Candela en RS Pulse. Oprichter Duco Snijder: “Beide merken hangen een visie aan die vergelijkbaar is met die van ons. Het elektrisch varen mag namelijk absoluut geen concessies doen aan het varen zelf. Achter beide merken, zowel Candela als RS Pulse, zitten mensen die net als wij bij EnergyBoats afkomstig zijn uit de zeil- en watersport. Dat merk je in alles. Hoe de boten varen, hoe ze zijn afgewerkt en hoe ze eruitzien. Het zijn geen bestaande boten waar enigszins geforceerd een andere, elektrische, motor is ingestopt.”

Candela

Binnen enkele weken verwacht Snijder beide boten daadwerkelijk op de Nederlandse markt te kunnen introduceren. “In Zweden draait de productie van Candela nu op volle toeren. De boten worden ook al geleverd en varen rond. Deze boot vliegt door zijn foil daadwerkelijk over het water. Een prachtig gezicht en een fantastische ervaring. Helaas is door de reisbeperkingen in Europa in verband met Corona lastig om de boot deze kant op te krijgen, maar ik verwacht de Candela op relatief korte termijn ook fysiek op de Nederlandse wateren.”

RS Pulse

“Voor de RS Pulse ligt dat iets anders. Deze volledig elektrische rib wordt in Engeland gebouwd. Daar zitten ze nu in de laatste testfase alvorens de productie van start gaat. Met name voor dit model merken we nu al veel interesse bij overheidsdiensten maar ook particulieren. De verwachting is dat de overheidsdiensten eind augustus, begin september kunnen gaan testvaren in eigen land met de nieuwe Pulse.”

Meer informatie www.energyboats.com