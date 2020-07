Wilhelminadorp – In de jachthaven van Wilhelminadorp is dinsdagmiddag een vrouw gewond geraakt nadat zij van een boot was gevallen met haar rug op de steiger en vandaar in het water.

Het slachtoffer kon snel op het droge worden gebracht waarna een ambulance de vrouw heeft onderzocht. Na behandeling ter plaatse is de gewonde met rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. (HVZeeland)