Nederlandse jachtbouwer Feadship negeert Amerikaanse sancties

Haarlem – De Nederlandse jachtenbouwer Feadship leverde in 2015 een superjacht aan Viktor Medvedtsjoek. Een deal die behoorlijk grote gevolgen kan hebben voor het bedrijf en zijn 1.800 medewerkers. De Amerikanen hebben namelijk sancties tegen Medvedtsjoek ingesteld. Dat meldt Pointer, een platform voor datajournalistiek.

Het Nederlandse bedrijf zich in principe niet te houden aan de sancties, tenzij het Amerikaanse onderdelen in zijn schepen verwerkt. Voor medewerkers van het bedrijf kan het wel vervelend worden. Zij kunnen namelijk opgepakt worden als ze voet zetten op Amerikaanse bodem, stelt Paul Verloop, advocaat bij Liberitas Advocaten en gespecialiseerd in sanctierecht. (BNR Radio)