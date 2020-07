Witsen Marine introduceert grootste RIB van Nederland dankzij groeiende vraag naar luxe snelle open boten

Persbericht

ALKMAAR – Witsen Marine uit Alkmaar brengt een RIB van tien meter lengte op de markt, de grootste die op dit moment in Nederland verkrijgbaar is. Met de introductie van de Capelli Tempest 1000 OPEN speelt de dealer in op de groeiende vraag vanuit de markt naar luxere open dak boten.

RIB’s zijn al lang niet meer de eenvoudige rubberboten met harde bodem die vroeger werden verkocht. In Nederland en het Middellandse Zeegebied worden ze nog steeds gebruikt als tenderboten, maar de laatste jaren steeds vaker als luxe recreatieboot of voor de watersport. Het voordeel ten opzichte van polyester boten is dat ze licht zijn en gemakkelijk op een trailer geladen kunnen worden. ,,Vanwege het veranderende klimaat wordt het weer in Nederland steeds beter.

Daarom stijgt de vraag naar dit soort open dak boten”, zegt Koen van der Eng van Witsen Marine. ,,Die zijn geschikt voor alle vormen van waterrecreatie. Van varen naar Zeeland of de Wadden tot waterskiën of luxe recreëren op het water.” Witsen Marine is een jaar geleden opgericht door watersportwinkel Bootschappen Watersport en Nautisch Centrum Nicolaas Witsen in Alkmaar, een van de oudste scheepswerven van Nederland, onder meer als dealer van RIB’s van Capelli.

Het Italiaanse design merk is wereldwijd een van de toonaangevende fabrikanten van RIB’s. Met de introductie van de Capelli Tempest 1000 OPEN laat Witsen Marine zien hoe vooruitstrevend de dealer is. Tot nu toe moesten watersporters voor RIB’s van dit soort afmetingen naar België of Frankrijk. De RIB is tien meter lang, beschikt over twee buitenboordmotoren van Yamaha van elk 300 pk en haalt een topsnelheid van 100 kilometer per uur. ,,Dit is een van de grootste boten in zijn klasse, maar het bijzonder zit hem vooral in de luxe uitvoering”, stelt Van der Eng.

Zo is de RIB uitgerust met het helmmastersysteem van Yamaha, waarmee eigenaren de boot via een joystick kunnen besturen. Dat geeft maximale wendbaarheid en dat is een voordeel in havens en sluizen. De boot heeft een zitruimte achter, een zwemplateau, een buitenkeukentje met koelkast, een toilet en zelfs een slaapaccommodatie onder stuurconsole.

