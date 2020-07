Pleziervaart in Brabant en Limburg maken steeds vaker brokken, maar zelden raakt iemand gewond

Brabant, Limburg – 28 scheepvaartongelukken waren er vorig jaar in de gemeente Altena, de meeste in heel Brabant. Bij meer dan de helft waren plezierboten betrokken. Slechts een enkele keer was er sprake van een botsing. Verder waren het vooral materiĆ«le problemen. In vrijwel alle gevallen raakte nauwelijks iemand gewond.

In een andere Biesboschgemeente, Drimmelen, was het achttien maal raak. Vijftien keer betrof het een plezierboot die in de problemen kwam. In Limburg was de pleziervaart vorig jaar betrokken bij ruim een kwart van alle scheepvaartongelukken. (Omroep Brabant, 1Limburg)