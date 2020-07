Steeler Bronson 50 op weg naar presentatie op Cannes Yachting Festival 2020

Steenwijk – Een bijzondere boot van Steeler, de Bronson 50, is woensdag op transport naar St Tropez gegaan. Dinsdag zijn de ramen geplaatst die door corona met veel vertraging afgelopen weekend pas binnen kwamen uit Italie.

„Er is nog nooit een Steeler geweest waar zo lang over de ontwikkeling gedaan is als deze”, meldt Hans Webbink van het in Steenwijk gevestigde bedrijf. Tijdens de Cannes boatshow zal de officiële presentatie plaatsvinden van de Bronson 50. (Steenwijker Courant, www.steeleryachts.com, www.cannesyachtingfestival.com van 8-13 september 2020)