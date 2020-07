AVA Marine nu ook vertegenwoordiger van Topwindows scheepsramen, patrijspoorten, en scheepspoorten

Persbericht

Makkum – Sinds 1 juli heeft de nautische groothandel AVA Marine haar assortiment uitgebreid met de condensvrije scheepsramen en -poorten van TOPwindows. Afgelopen jaren heeft de producent TOPwindows kunststof scheepsraamprofielen op de markt gebracht voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. Sinds begin dit jaar zijn er ook kunststof patrijspoorten leverbaar in vaste- en klapuitvoering. Net als de scheepsramen zijn deze condensvrij en hebben ze een hoge isolatiewaarde.

TOPWindows scheepsramen worden op maat gemaakt. Daarom komt een adviseur graag bij de klant aan boord voor het beste advies. Naast vaste ramen kunnen er ook klap- of schuiframen worden geproduceerd, in bocht of met verstek.

Tevens kan er gekozen worden voor enkel- of dubbel glas. Met maar liefst vijf profiel kleuren en vier tinten glas in de scheepseigenaar verzekerd van een mooie en passende uitstraling. Digitaal inmeten en monteren aan boord op locatie geeft extra zekerheid.

Arjen van Aalst van AVA Marine is blij met het nieuwe dealerschap: “Als bedrijf voor scheeps- en jachtbenodigdheden willen wij een zo breed en hoogwaardig mogelijk assortiment aanbieden. TOPwindows past moeiteloos in de rij van A-merken die wij vertegenwoordigen. De scheepsramen zijn maatwerk waarbij wij graag adviseren. De patrijspoorten hebben vaste maten en zijn tevens in diverse kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar via onze webshop.”

Meer informatie www.avamarine.nl