In Trinidad ‘gestrand’ Rotterdams zeilkoppel terug in Nederland, maar zorgen over achterblijvende zeilers in de Cariben

Rotterdam – Rotterdammers Eric Westerveld en Karin Duinker vertrokken in augustus vorig jaar met hun zeilboot op een reis die hen via Kaapverdië en Suriname naar de Cariben zou brengen. Onderweg liep hun jacht averij op, waardoor het koppel strandde voor de kust van Trinidad en Tobago.

Vanacht hadden ze het geluk te kunnen meevliegen met een charter voor bemanningen van olieplatforms en zijn nu weer in Nederland. Maar Eric maakt zich wel zorgen over de achterblijvers. “De zeilerswereld in de Cariben is in rep en roer. Wij zijn veilig, maar we maken ons vooral zorgen over onze zeilgenoten.”

Sindsdien is er veel gebeurd. “We lagen eigenlijk prima op Tobago”, vertelt Eric. “Maar na een week brak corona uit en mochten we ons niet meer verplaatsen. We lagen ruim twee maanden vast in de baai, die trouwens heel mooi was. Maar we konden geen kant uit. Onze boot had flinke schade maar die konden we niet repareren omdat we voor anker lagen.”

Dus moesten Eric en Karin op zoek naar een plek waar ze hun boot aan een steiger of op land konden leggen. “Wij dachten dat het een goed idee zou zijn om naar Curaçao te gaan maar zij hielden de grenzen dicht.” (Rijnmond)