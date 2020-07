Team DutchSail tweede Nederlandse deelnemer aan Youth America’s Cup 2021

Persbericht

Utrecht – Voor het eerst in de Nederlandse zeilgeschiedenis neemt Nederland in 2021 deel aan de Youth America’s Cup (YAC). Enkele weken geleden kondigde het Kingdom Team The Netherlands haar deelname aan de race al aan. Nu hebben KNZ&RV en KRZV De Maas een team – Team DutchSail – ingeschreven voor de YAC. Daarmee hebben nu twee Nederlandse boten zich aangemeld voor de Youth America’s Cup 2021.

Onder leiding van oud-olympiër Pieter-Jan Postma wordt een groep Nederlandse jeugdzeilers van 18 tot en met 24 jaar voor het team geselecteerd. Vervolgens laten twee mannen en twee vrouwen in februari 2021 de wereld zien dat Nederland niet alleen in het Olympisch zeilen en de Ocean race excelleert, maar ook hoge ambities heeft in de America’s Cup.

Nieuwe generatie zeilers inspireren

Ook achter deze campagne staat een unieke samenwerking van de belangrijkste Nederlandse zeilorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Onder de vleugels van DutchSail, in samenwerking met Sailing Holland, ondersteund door het Watersportverbond én op inschrijving van KNZ&RV en KRZV De Maas. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Janssen de Jong Groep. De initiatiefnemers willen de nieuwe generatie zeilers inspireren met ondernemerschap, innovatie en lef. Laten zien dat dromen uitkomen als je doorzet en samenwerkt. In deze samenwerking wordt een brug geslagen tussen professioneel high performance zeilen (o.a America’s Cup), Olympisch zeilen en diverse offshore disciplines, zoals bijvoorbeeld de Ocean Race – met de stopover in Den Haag, het WK Zeezeilen – eveneens in Den Haag en het offshore zeezeilen als Olympische zeildiscipline vanaf 2024.

Arno van Gerven, directeur Watersportverbond: “Dat twee Nederlandse teams elkaar nu tot grote hoogte kunnen duwen en gaan strijden tegen de internationale top is prachtig nieuws voor de Nederlandse zeilsport. Dat ook KNZ&RV en KRZV De Maas met Team DutchSail de uitdaging voor de YAC aan gaan zegt iets over de hogere ambitie voor Nederland, waarbij een nieuwe generatie jonge zeilers de verbinding kan maken tussen Olympisch en professionele high performance zeilen. We wensen iedereen heel veel succes met de voorbereidingen en staan als Watersportverbond klaar waar mogelijk.”

‘Missing link’ in Nederlandse jeugdprogramma

Pieter-Jan Postma: “Het team is het belangrijkste op de boot. In elke race zie je onder druk hoe zij op elkaar ingespeeld zijn, elkaar door en door vertrouwen. Dat ontstaat niet zomaar, dat vraagt voorbereiding, volledige inzet, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Deze cultuur maken we samen en dan kun je presteren op het hoogste niveau. De Youth America’s Cup is de missing link in het Nederlandse jeugdprogramma, dat loopt van de Optimist tot aan de Olympische Spelen. Ik geloof er heilig in dat je samen meer kunt bereiken, dat de verbinding aangaan werkt. Dat alle partijen en initiatieven in en buiten de zeilwereld nu de krachten bundelen om dit waar te maken, is voor mij een droom die uitkomt. Samen gaan we nieuwe zeilhelden creëren.”

Meer informatie www.dutchsail.com en www.youthamericascup.nl