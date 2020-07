Vijf mensen op Hollands Diep van speedboot met brandende buitenboordmotor gehaald

Willemstad – Op het Hollands Diep tussen Numansdorp en Willemstad zijn zondagavond twee volwassenen en drie kinderen van een speedboot gehaald. De schipper legde zijn boot stil toen bleek dat de buitenboordmotor vlam had gevat.

Omliggende boten en een schip van Rijkswaterstaat schoten te hulp en brachten de opvarenden in veiligheid. Hulpdiensten uit Midden- en West-Brabant en Dordrecht bleken niet meer nodig, omdat Rijkswaterstaat het vuur al had geblust. De boot is weggesleept. Het is niet bekend waardoor de motor vlam had gevat. (Rijnmond)