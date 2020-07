Varen op de Rotte en de vaarregels

Lansingerland – Het recreatieschap Rottemeren heeft in samenwerking met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een flyer uitgebracht met route en spelregels voor varen in het vaargebied van de Rotte.

Veel mensen zijn in deze vakantieperiode vaak op het water van de Rotte, de Bergse Plassen en de Kralingse plas te vinden in een zeilboot, kano, roeiboot of sloepje, al dan niet gehuurd bij een van de bootverhuurders. In drie uur vaar je van de bron van de Rotte tot aan de dam in hartje Rotterdam. Een afstand van ongeveer 19 kilometer, waarbij je door sluisjes vaart en bruggen passeert. Aanmeren voor een kop koffie, lunch of diner behoort eveneens tot de mogelijkheden bij een van de leuke terrassen langs het water. Op veel plaatsen in het vaargebied zijn voorzieningen voor watersporters te vinden, zoals jachthavens, boothellingen en aanlegsteigers. (www.hartvanlansingerland.nl)