CORUM met schipper Nicolas Troussel één van de deelnemers aan de Vendée Globe 2020

Persbericht

AMSTERDAM – Nicolas Troussel, de Franse schipper die door CORUM Investments wordt gesponsord, is gekwalificeerd voor de Vendée Globe 2020, een van de belangrijkste zeilevenementen ter wereld, die op 8 november in de Franse stad Les Sables-d’Olonne van start gaat.

De Vendée Globe is het enige zeilevenement waar schippers alleen en zonder enige hulp de wereld rond varen en wordt vaak in moeilijkheidsgraad vergeleken met de beklimming van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld.

In totaal is de race meer dan 40.000 kilometer, het equivalent van de omtrek van de aarde, waar schippers in de Atlantische, Indische en Pacifische Oceaan varen tot ze terugkeren naar hun vertrekpunt.

De Vendée Globe is de enige solozeilwedstrijd waarbij schippers om de wereld zeilen zonder hulp van buitenaf. De Vendée Globe geldt als een extreem uitdagende race waarbij schippers en hun boten gedurende twee maanden wind, kou en ontberingen moeten doorstaan.

Schipper Nicolas Troussel bereidt zich de komende maanden fysiek en mentaal voor op de race, met ondersteuning van zijn team bestaande uit 14 mensen met technische, sportieve of administratieve vaardigheden. De aanpassing aan de bevaarbaarheid van de nieuwe CORUM L’Épargne, uitgerust met de meest geavanceerde technologische innovaties, is een uitdaging waarbij geen enkel detail aan het toeval kan worden overgelaten. Om de mate van inspanning en de moeilijkheidsgraad van de voorbereiding goed te begrijpen; na elk van de navigaties heeft de schipper 24 uur nodig om zich volledig te herstellen.

De aanpassingen aan de CORUM L’Épargne, een IMOCA 60-voets monohull, zijn in volle gang. De CORUM L’épargne wordt nu geprepareerd op de bekende werf van Mer Agitée.

De Vendée Globe wordt gezeild in boten van het type IMOCA Open 60, ook wel Open 60 genoemd. Zoals de naam al aangeeft, zijn dit boten van 60 voet lang (18,28m). Deze IMOCA’s zijn geheel gebouwd van koolstofvezel en voorzien van een rotatiemast voor een betere aanstroming van het grootzeil en gelden als het summum in offshore wedstrijdzeilen in monohulls. In het oog springend zijn de foils (draagvleugels) die de boot tijdens het zeilen voor het grootste deel uit het water tillen.

Schipper Nicolas Troussel: “Ik heb mijn hele leven toegewerkt naar deze race, het is een droom die uitkomt, het is mijn passie. Elke dag ben ik ermee bezig, met de boot, met CORUM. Ik ben erg verheugd dat ik de kwalificatie heb gehaald waar ik en mijn team maandenlang hard aan hebben gewerkt. Nu werken we toe naar het startschot voor de moeilijkste solorace ter wereld.”

Frédéric Puzin, voorzitter van CORUM, over de deelname van de CORUM L’Epargne aan de Vendée Globe 2020: “Performance, commitment en risicomanagement zijn onderdeel van ons dagelijkse werk en van de waarden die besloten liggen in het CORUM DNA. In de zeilsport vinden we diezelfde waarden terug en Nicolas is voor ons de perfecte schipper om onze waarden uit te dragen over de wereld.”

CORUM is een toonaangevende Franse vastgoedinvesteerder die in Frankrijk vermogensopbouw voor gewone particulieren mogelijk heeft gemaakt. In Nederland biedt CORUM momenteel twee vastgoedbeleggingsfondsen aan: CORUM Origin (eurozone) en CORUM XL (wereldwijd). Vanuit zeven internationale vestigingen beheert CORUM bijna 4 miljard euro aan activa wereldwijd.

Meer informatie www.corum-funds.nl en www.vendeeglobe.org