Geen Sneekweek, geen zeilen: ‘Gemiste kans’

Sneek – Zaterdagochtend zou, zonder corona, het startschot hebben geklonken voor de 85ste Sneekweek. ,,Er had absoluut op een veilige manier gezeild kunnen worden’’, aldus achtvoudig winnaar én medisch bioloog Onno Yntema. ,,Dit is een gemiste kans.’’

Hij ziet het dezer dagen in zijn woonplaats Sneek met lede ogen aan. In de binnenstad kun je over de koppen lopen, de terrassen en restaurants zitten vol en de traditionele kermis ontbreekt niet. Onno Yntema schudt zijn hoofd. ,,Denk je echt dat die anderhalvemeterregel wordt opgevolgd en te handhaven is? Kom op! Onbegrijpelijk. In de stad gaat het allemaal gewoon door terwijl de meest veilige en gezonde vorm van Sneekweek-vieren, het zeilen, is afgelast. Ik vind dat heel jammer.’’ (Leeuwarder Courant, www.sneekweek.nl)