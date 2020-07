Nieuwelingen op het water: gestuntel en tumult in de sluis

ENGELEN/ANDEL – Vakantie in Nederland is hot. Dat is een oppepper voor de kwakkelende watersport. Het Brabants Dagblad dompelt zich deze zomer onder in de wereld van de pleziervaart. Vandaag aflevering 3: Hoe gaat dat in de sluis, met al die nieuwelingen?

Beginners die hun boot ophangen. Bas Vissers (65) heeft het in de 7 jaar dat hij verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de sluis bij Engelen al vaker meegemaakt. ,,Onervaren schippers binden hun boot te strak aan de wand en als het waterpeil bijna twee meter zakt, kun je wel raden wat er gebeurt.”

Ook is hij regelmatig getuige van echtelijke ruzies. ,,Sommige mannen kunnen vanachter het stuurwiel hun echtgenotes stevig afblaffen als die hun matrozenrol niet naar genoegen vervullen, en niet elke vrouw pikt dat. Dan ontstaat het nodige tumult.” (BN/deStem)