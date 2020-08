Politie pakt met paarden en patrouilleboten succesvol hardvaarders aan

AMMERZODEN/WELL – De combinatie van de waterpolitie en de bereden politie om overlast door waterscooters terug te dringen blijkt een gouden greep. De twee werkten dit weekend voor het eerst samen langs de Maas bij Ammerzoden. Ze blijken elkaar uitstekend aan te vullen. ‘Dat gaan we vaker en op meer plekken zo doen’, is de conclusie na de geslaagde proef. Sneller varen dan 20 kilometer per uur mag maar op een paar plekken op de Maas. De rivier tussen Ammerzoden en Well is er één van.

Dat gaat lang niet altijd probleemloos. Al jaren is er sprake van ‘behoorlijke overlast’, zoals de politie het zelf omschrijft. En met name gebruikers van waterscooters zorgen er volgens de politie vaak voor gevaarlijke situaties. Met hoge snelheden varen ze soms op passerende jachten af om met een scherpe bocht op het laatste moment de mensen aan boord een nat pak te bezorgen, om een voorbeeld te noemen. Het zijn spelletjes – of noem het pesterijen – die niet zonder risico zijn. (Brabants Dagblad)