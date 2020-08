Marina Den Oever verbaast over plannen van gemeente Hollands Kroon en RWS met de Wieringerhoek

DEN OEVER – Marina Den Oever is verbaast over het feit dat er totaal geen overleg met de ondernemers in Hollands Kroon is gehouden over de plannen die Rijkswaterstaat heeft met de “Wieringerhoek”. In deze plannen gaat Rijkswaterstaat de Wieringerhoek flink op de schop nemen en worden er langs de dijk o.a. windmolens en zonneparken gerealiseerd.

Marina Den Oever is vooral verbaasd over het feit dat de vrije doorvaart vanuit Marina Den Oever ernstig belemmerd wordt omdat door de komst van de windmolens en zonneparken er maar een smalle vaargeul overblijft. Hollands Kroon is volgens een brief van Marina Den Oever aan de gemeenteraad van Hollands Kroon een groot voorstander is van deze ontwikkelingsplannen voor de Wieringerhoek. (Hollands Kroon Actueel)