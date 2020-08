Provincie Zeeland vraagt waterrecreanten naar verbeterpunten

Zeeland – De provincie Zeeland vraagt waterrecreanten een online vragenlijst in te vullen. Zo wil de provincie er achter komen wat er beter kan op en rond de Zeeuwse wateren. Op de website rondvraagzeeland.com kunnen waterrecreanten de vragenlijst vinden. De provincie merkt dat het vanwege het coronavirus extra druk is op het en rond het water. Een goed moment om naar verbeterpunten te vragen.

Havencommissaris Niels Bouwman van de jachthaven in Veere heeft wel een verbeterpunt. Samen met zijn vrouw Jet heeft hij een boot in Veere liggen. Volgens het stel is de Blauwe Golf op het Kanaal door Walcheren een knelpunt. Niels: “Vanwege corona kan je minder vaak door het kanaal en doe je er langer over. Dat is wel een obstakel voor veel mensen om een rondje door de provincie te varen.” Om anderhalve meter in de bedieningscentrales te waarborgen wordt minder personeel ingezet waardoor sluizen en bruggen minder worden bediend.

Naast de coronagerelateerde verbeterpunten denkt Niels dat er nog meer te halen valt uit het informeren van toeristen. “Wat ik bijvoorbeeld hier zou missen als ik een toerist was, is dat je hier aan komt en niet weet wat er in Veere te doen is. De eerste teleurstelling is dan altijd dat er geen supermarkt is. De informatievoorziening kan dus beter.” (Omroep Zeeland, www.rondvraagzeeland.com)