Brugwachter laatste particuliere tolbrug in Nederland: ‘Mijn bruggetje brengt de menselijkheid terug’

NIEUWERBRUG – “We lopen effe achterom,” Boy Westhof gaat voor naar de achtertuin aan de Oude Rijn. Hij is brugwachter van de brug in Nieuwerbrug, de laatste particuliere tolbrug in Nederland. “Ik zit hier letterlijk 24/7. Dan heb je wel effe een ander leven.”

“Ik ben begonnen omdat mijn ouders slecht werden,” vertelt Boy onder het genot van een kop filterkoffie. “In 2015 heb ik het overgenomen. Ik ben in Nieuwerbrug opgegroeid en ben altijd kind aan huis geweest bij de brug. Mensen noemen mij nog steeds ‘kleine Jantje’ naar mijn vader.” Het brugwachterschap is een machtig mooi beroep, vindt Boy. “Het is mijn lust en mijn leven. Maar je geeft er ook wat voor op.” (www.kobr.nl)