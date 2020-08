Waterpolitie heeft het druk met de drukte op de Friese wateren

Leeuwarden – Het is heel druk op de Friese meren en kanalen. Toeristen blijven massaal in Nederland en zoeken vooral met het warme weer het Friese water op. De politie houdt in de gaten of de mensen in de boten zich wel aan de regels houden.

“Het is echt hartstikke druk, maar wel gezellig”, zegt Gerben Kooistra van de waterpolitie. “We letten op de veiligheid, maar ook de snelheid, de voorrangsregels en of de leeftijd klopt met wat ze mogen varen.”

Ook kijken ze naar de coronamaatregelen. “We controleren groepen als ze op een boot zitten, maar net hadden we een groep studenten, ze zeggen dat ze bij elkaar wonen in één studentenhuis. Ze moeten zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen.” De meeste boetes zijn voor jongeren die in een te snelle boot varen. (Omrop Fryslan)