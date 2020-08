Traditionele ‘officieuze WK voor punterzeilers’ in Giethoorn ging met 75 deelnemers wél door

Giethoorn – De echte Gietsersen kijken er elk jaar naar uit: de jaarlijkse zeilwedstrijd voor ouderwetse punters in Giethoorn, De Dag Der Dagen. Hoewel door de coronamaatregelen veel evenementen in de Kop zijn afgeblazen, mocht deze wedstrijd vandaag doorgaan. Op het water is anderhalve meter afstand houden ook niet zo moeilijk.

Zo’n 75 echte zeilpunters kwamen vandaag aan de start voor de jaarlijkse Dag Der Dagen. Iets minder dan vorig jaar, maar meer dan genoeg voor een bijzonder zeilfestijn, zegt organisator Joost Visscher: “Dit is eigenlijk het officieuze WK voor punterzeilers. Zo’n wedstrijd zie je nergens”. (RTVOost)