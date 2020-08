Randmeren-stichting luidt noodklok om overlast waterplanten: ‘Over een paar jaar geen toerisme meer’

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG – De Stichting Gastvrije Randmeren luidt de noodklok om de overlast die de waterplanten in onder andere het Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg veroorzaken. “Fonteinkruid is de grootste vijand voor de plezier- en recreatievloot”, stelt voorzitter Egge Jan de Jonge.

Degene die daar alles van weet, is Evert de Graaf. Hij is de eigenaar van botter BU17 en vaart er het liefst elke dag op uit, maar heeft iedere zomer last van het hardnekkige fonteinkruid. “Weg ermee, maaien!”, zegt hij. “Als het verkeerd gaat, kan dat spul in je roer komen zitten en kun je de keerkoppeling van je motor krijgen. Dan is-ie dus stuk en lig je hier te drijven.” (RTVUtrecht, www.gastvrijerandmeren.nl)