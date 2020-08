EOC Traditionele Schepen Beurs 2020 uitgesteld tot 2021

Persbericht

Den Helder – De organisatie van de EOC Traditionele Schepen Beurs heeft in overleg met haar hoofdsponsor EOC Scheepsverzekeringen besloten af te zien van het evenement in het tweede weekend van november 2020. In plaats hiervan kiest zij ervoor de 5de editie van de EOC-TSB te verschuiven naar 2021.

De organisatie van de beurs heeft zich hiertoe laten bewegen vanwege het karakter van de EOC Traditionele Schepen Beurs. Want karakter heeft deze beurs zeker. Het gaat om mensen ontmoeten, handen schudden en samen koffie drinken. Het gaat om het aanraken van de spullen die aangeboden worden, samen aan boord van een schip kijken en luisteren naar de verhalen van deskundigen en zeilers en dit alles met veel gevoel en sfeer. De bezoeker van de beurs wordt meegenomen in de sfeer van de schepen in de haven, de verhalen, de geur van bruine teer en hennep touw, als ook door de prachtige uitstraling van de nieuwste ontwikkeling voor oude schepen en de mooie spullen in de beurs hal.

Natuurlijk kan men langs de stands lopen, met gepaste 1,5m afstand, maar handen schudden zit er niet in en gezamenlijk in kleine ruimtes zijn ook niet. Presentaties kunnen slechts voor hele kleine groepen gehouden worden en in het gebouw kunnen onder de huidige maatregelen slechts weinig bezoekers tegelijk op de beursvloer rond lopen.

De organisatie van de beurs kiest voor kwaliteit, gezelligheid en sfeer. Dit betekent dat het tweede weekend van 2021 nu al vast staat voor de EOC Traditionele Schepen Beurs, haar 5de editie, op 12, 13 en 14 november 2021.

Meer informatie www.traditioneleschepenbeurs.nl