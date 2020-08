Woonbootbewoners in Zwolle balen van botenoverlast: ‘Het lijkt wel carnaval’

Zwolle – Woonbootbewoners in Zwolle ergeren zich aan brullende boten in de grachten. Een bewonersgroep aan het Almelose Kanaal is het zat en eist strengere regels in een brief aan de gemeente. ,,Het is verschrikkelijk druk geworden de laatste vijf jaar’’, zegt woonbootbewoner Piet Oomens (51) over het vaarverkeer op de Zwolse grachten.

Volgens hem varen ze op warme, zomerse dagen – zoals deze week – in polonaise voorbij. ,,Helemaal toen de strengste coronamaatregelen eraf gingen. Het leek wel één lange carnavalsparade’’, verzucht hij vanaf de veranda van zijn woonark.Oomens komt uit een schippersfamilie en woont al 22 jaar aan het Almelose kanaal. (deStentor)